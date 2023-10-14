ЦСКА дома обыграл «Сочи» в матче КХЛ
ЦСКА на своем льду обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У армейцев отличились Даррен Диц и Егор Фатеев. За сочинскую команду гол забил Мурат Хуснутдинов.
«Сочи» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка за 18 игр. ЦСКА располагается на 6-й строчке (19 очков в 18 встречах).
16 октября московская команда сыграет против «Куньлуня», клуб из Сочи в этот же день встретится со «Спартаком».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Сочи» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Голы: Дитц — 4 (Мамин, Шуравин), 7:27 — 1:0. Фатеев — 2 (Полтапов), 7:45 — 2:0. Хуснутдинов — 1 (Грэм, Бердин), 25:29 — 2:1.
Вратари: Гамзин — Бердин (58:08).
Штраф: 6 — 0.
Броски: 30 (12+9+9) — 26 (10+5+11).
Судьи: Беляев, Оскирко.
14 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 7220 зрителей.
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