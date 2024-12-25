ЦСКА сыграет со СКА в FONBET Чемпионате КХЛ в среду, 25 декабря. Матч состоится в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — СКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Смотреть игру можно на официальном сайте КХЛ.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».

Москвичи в 36-ти играх набрали 51 очко и занимают третье место в Западной конференции. Команда Романа Ротенберга с 48-ю очками в 37-ми встречах располагается на пятой строчке на Западе.

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