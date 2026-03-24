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ЦСКА — СКА: видеообзор матча Кубка Гагарина

Руслан Минаев

ЦСКА на своем льду победил СКА в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 3:2 ОТ.

У гостей голы забили Николай Голдобин и Сергей Сапего. У хозяев две шайбы забросил Максим Соркин, 2 (1+1) очка набрал Никита Нестеров, в том числе гол в овертайме.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч между командами пройдет 25 марта в Москве.

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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 10 3 20
2 ЦСКА 13 10 3 20
3 Торпедо НН 12 9 3 18
4 Шанхай Дрэгонс 11 8 3 17
5 СКА 11 8 3 16
6 Спартак 13 6 7 14
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