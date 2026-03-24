ЦСКА — СКА: видеообзор матча Кубка Гагарина

ЦСКА на своем льду победил СКА в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 3:2 ОТ.

У гостей голы забили Николай Голдобин и Сергей Сапего. У хозяев две шайбы забросил Максим Соркин, 2 (1+1) очка набрал Никита Нестеров, в том числе гол в овертайме.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч между командами пройдет 25 марта в Москве.