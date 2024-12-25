ЦСКА — СКА: видеообзор матча КХЛ

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ЦСКА дома одержал победу над СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 6:5.

ЦСКА набрал 53 очка и занимает 3-е место в Западной конференции, СКА идет 6-м с 48 баллами.