ЦСКА — СКА: видеообзор матча КХЛ

СКА на выезде победил ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

У гостей во втором периоде у гостей шайбы забросили Марат Хайруллин и Рокко Гримальди. В третьем периоде Хайруллин оформил дубль, еще один гол забил Брендан Лайпсик. У хозяев в третьей 20-минутке отличился Денис Гурьянов.

СКА набрал 30 очков и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. ЦСКА с 29 очками — на 9-й строчке.