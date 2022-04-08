ЦСКА — СКА: составы команд на четвертый матч серии

Стали известны составы СКА и ЦСКА на четвертую встречу в рамках финальной серии плей-офф Западной конференции. Игра состоится в Москве. Начало — в 19.30 (мск).

ЦСКА

Федотов (Рейдеборн)

Дальбек — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников

Киселевич — Дитц, Слепышев — Карнаухов — Григоренко

Сергеев — Провольнев, Попов — Светлаков — Соркин

Гилмор — Грудинин, Абрамов — Панкратов — Гуськов.

СКА

Юханссон (Самонов)

Ожиганов — Фантенберг, Тимкин — Бардаков — Бурдасов

Камалов — Робинсон, Гусев — Воробьев — Моисеев

Фальковский — Солянников, Кузьменко — Цицюра — Волков

Пыленков, Камаров — Хуснутдинов — Зыков, Кетов.

Напомним, что пока счет в серии до четырех побед 2-1 в пользу ЦСКА.