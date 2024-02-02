2 февраля ЦСКА на своем льду в Москве встретится с питерским СКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра на территории «ЦСКА Арена» начнется в 19.30 по мск.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния ЦСКА — СКА можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.15 по московскому времени. Игру также покажут в прямом эфире по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА против СКА можно в текстовом формате с помощью матч-центра «СЭ». Все матчи СКА в КХЛ также смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.

СКА тренера Романа Ротенберга лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 79 очками после 57 матчей. ЦСКА Сергея Федорова находится на шестой строчке с 65 баллами после 57 встреч на Западе. Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ.

В последний раз команды встречались 26 января. Тогда питерцы победили ЦСКА со счетом 5:1.

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