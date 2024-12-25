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Сегодня, 18:30

ЦСКА — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ

ЦСКА и СКА проведут матч в чемпионате КХЛ 25 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК ЦСКА, Telegram

Матч ЦСКА — СКА пройдет в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 25 декабря. Игра на «ЦСКА Арене» в Москве начнется в 19.30.

Транслировать матч КХЛ будет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на телеканале «Матч ТВ» и официальном сайте лиги. Для жителей Санкт-Петербурга просмотр игры организует канал «78».

За ключевыми событиями и результатом игры ЦСКА — СКА можно следить в нашем матч-центре.

В сезоне-2024/25 ЦСКА набрал 51 очко после 36 игр, предыдущим соперником красно-синих был «Нефтехимик» (7:4). У СКА — 37 игр и 48 очков, в субботу питерские армейцы обыграли «Адмирал» (3:2 ОТ).

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ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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1 Локомотив 39 30 9 62
2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 36 22 14 51
4 Динамо М 38 23 15 49
5 Северсталь 38 24 14 48
6 СКА 37 22 15 48
7 Динамо Мн 37 19 18 43
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
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Восточная конференция И В П О
1 Трактор 38 24 14 52
2 Сал. Юлаев 36 24 12 50
3 Ак Барс 35 23 12 48
4 Металлург Мг 39 22 17 46
5 Автомобилист 36 20 16 44
6 Адмирал 40 18 22 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 38 13 25 36
9 Лада 35 14 21 33
10 Сибирь 35 14 21 31
11 Барыс 40 10 30 23
12 Амур 38 8 30 20
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