6 апреля в Москве ЦСКА примет СКА в третьем матче серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча ЦСКА — СКА. Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на matchtv.ru. Она начнется в 18.30.

Счет в серии — 1:1. 2 апреля команда Сергея Федорова победила СКА (3:1). 4 апреля питерцы оказались сильнее ЦСКА — 2:1.

Обладателем Кубка Гагарина-2021 является «Авангард», который в финале турнира обыграл ЦСКА (4-2 — счет в серии).