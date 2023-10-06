ЦСКА сыграет со СКА в регулярном чемпионате КХЛ 6 октября

ЦСКА на своем льду сыграет со СКА в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 6 октября, в пятницу. Матч пройдет в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями матча ЦСКА — СКА можно на сайте «СЭ».

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и официальный сайт КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке. Эфир начнется — в 18.45 мск.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «78».

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