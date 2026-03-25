ЦСКА обыграл СКА во втором матче серии Кубка Гагарина

ЦСКА дома победил СКА во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:2. Игра прошла на «ЦСКА Арене» в Москве.

В составе победителей шайбы забросили Павел Карнаухов, Денис Гурьянов, Тахир Мингачев и Дмитрий Бучельников. У гостей отличились Джозеф Бландизи и Никита Дишковский.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0. Первую игру ЦСКА выиграл в овертайме со счетом 3:2.

Следующий матч между командами пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге.