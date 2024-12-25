ЦСКА обыграл СКА в матче с 11 голами и обратной заменой вратаря

ЦСКА дома победил СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:5. Игра прошла в Москве на «ЦСКА Арене».

На первой минуте первого периода СКА пропустил два гола на 41-й и 57-й секундах. Шайбы забросили Павел Карнаухов и Денис Гурьянов. После этого главный тренер команды Роман Ротенберг заменил голкипера Егора Заврагина на Павла Мойсевича.

После замены вратаря СКА пропустил еще три гола в первом периоде. Ворота питерской команды поразили Виталий Абрамов, Максим Соркин и Карнаухов. На 15-й минуте СКА сделал обратную замену вратаря, вернув Заврагина на лед.

Во втором периоде первый гол команды из Санкт-Петербурга в этом матче забил Сергей Сапего. В третьем периоде у ЦСКА отметился Кирилл Долженков, у СКА — Александр Никишин, Арсений Грицюк, Иван Демидов и Сергей Плотников.

Нападающий СКА Евгений Кузнецов не смог доиграть матч. Он покинул лед во втором периоде после столкновения с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым.

ЦСКА одержал 9-ю победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками в 37 играх. СКА находится на 6-й строчке с 48 баллами в 38 матчах.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 6:5 (5:0, 0:1, 1:4)

Голы: Карнаухов — 6 (Нестеров, Классон), 0:41 — 1:0. Гурьянов — 10 (Уильямс, Афанасьев), 0:57 — 2:0. Абрамов — 18 (Полтапов, Уильямс), 8:11 — 3:0. Соркин — 17 (Полтапов), 14:02 — 4:0. Карнаухов — 7 (Мамин), 14:38 — 5:0. Сапего — 1 (Деанджело, Плотников), 38:34 — 5:1. Никишин — 7 (Глотов, И. Демидов), 47:36 — 5:2. Долженков — 1 (Ярош), 47:51 — 6:2. Грицюк — 11 (Зайцев, Григоренко), 49:23 — 6:3. И. Демидов — 9 (Григоренко), 54:37 — 6:4. Плотников — 17 (Акользин, Никишин), 55:52 — 6:5.

Вратари: Просветов — Заврагин (Мойсевич, 0:57, Заврагин, 14:38, 55:16 — 58:02, 58:17).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (12+6+11) — 36 (6+14+16).

Судьи: Белов, Гамалей.

25 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».