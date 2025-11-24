СКА обыграл ЦСКА в Москве

СКА на выезде обыграл ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

У гостей шайбы забросили Марат Хайруллин (дубль), Рокко Гримальди и Брендан Лайпсик. У хозяев отличился Денис Гурьянов.

СКА набрал 30 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Санкт-Петербурга в следующем матче сыграет в гостях с «Северсталью» 26 ноября.

ЦСКА с 29 очками опустился на 9-ю строчку. Московский клуб потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах. В следующей игре ЦСКА примет «Ладу» 27 ноября.