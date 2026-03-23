Опубликовано расписание первого раунда Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА

ЦСКА и СКА сыграют в первом раунде Кубка Гагарина. Серия до четырех побед стартует в понедельник, 23 марта. «СЭ» публикует расписание серии.

Расписание серии ЦСКА — СКА (московское время)

Матч № 1. 23 марта (понедельник). 19.30. Москва. ЦСКА — СКА

Матч № 2. 25 марта (среда). 19.30. Москва. ЦСКА — СКА

Матч № 3. 27 марта (пятница). 19.30. Санкт-Петербург. СКА — ЦСКА

Матч № 4. 29 марта (воскресенье). 17.00. Санкт-Петербург. СКА — ЦСКА

Матч № 5*. 31 марта (вторник). Москва. ЦСКА — СКА — при необходимости

Матч № 6*. 2 апреля (четверг). Санкт-Петербург. СКА — ЦСКА — при необходимости

Матч № 7*. 4 апреля (суббота). Москва. ЦСКА — СКА — при необходимости

ЦСКА занял четвертое место в Западной конференции с 84 очками в 68 играх регулярного чемпионата КХЛ. СКА набрал 81 очко в 68 матча и стал пятым.

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