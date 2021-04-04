Сегодня, 4 апреля, состоится второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина, в котором ЦСКА на своем льду примет СКА. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Московские армейцы лидируют в серии 1-0, в первом матче команда Игоря Никитина уверенно обыграла соперника со счетом 3:0.

В списке бомбардиров этого плей-офф у ЦСКА лидируют Константин Окулов (3+9) и Максим Шалунов (6+4). У СКА 8 (4+4) очков набрал Эмиль Галимов.

Расписание всех матчей серии ЦСКА — СКА в полуфинале Кубка Гагарина можно посмотреть здесь

Следить за матчем ЦСКА — СКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — СКА