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ЦСКА — СКА, Кубок Гагарина: смотреть трансляцию матча плей-офф

15:15
ЦСКА и СКА проведут второй матч серии полуфинала Кубка Гагарина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА и СКА проведут второй матч серии полуфинала Кубка Гагарина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 4 апреля, состоится второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина, в котором ЦСКА на своем льду примет СКА. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Московские армейцы лидируют в серии 1-0, в первом матче команда Игоря Никитина уверенно обыграла соперника со счетом 3:0.

В списке бомбардиров этого плей-офф у ЦСКА лидируют Константин Окулов (3+9) и Максим Шалунов (6+4). У СКА 8 (4+4) очков набрал Эмиль Галимов.

Расписание всех матчей серии ЦСКА — СКА в полуфинале Кубка Гагарина можно посмотреть здесь

Следить за матчем ЦСКА — СКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — СКА

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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