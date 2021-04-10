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ЦСКА — СКА, Кубок Гагарина: смотреть трансляцию матча плей-офф

14:45
ЦСКА сыграет против СКА в пятом матче серии плей-офф. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА сыграет против СКА в пятом матче серии плей-офф. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 10 апреля, состоится пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина, в котором ЦСКА на своем льду примет СКА. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Московские армейцы ведут в серии 3-1, в случае победы команда Игоря Никитина выйдет в финал Кубка Гагарина, где сыграет с победителем полуфинала «Авангард» — «Ак Барс» (2-2).

Самый результативный игрок ЦСКА и всего нынешнего плей-офф — форвард Константин Окулов, на счету которого 16 (5+11) очков в 15 встречах. У СКА в лидерах два форварда: Эмиль Галимов и Василий Подколзин набрали по 9 (4+5) баллов.

Расписание всех матчей серии ЦСКА — СКА в полуфинале Кубка Гагарина можно посмотреть здесь

Следить за матчем ЦСКА — СКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — СКА

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