ЦСКА и СКА встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 24 ноября. Игра пройдет на «ЦСКА Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры ЦСКА — СКА можно в матч-центре на нашем сайте.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

24 ноября, 19:30. ЦСКА Арена (Москва) ЦСКА СКА

В прямом эфире встречу московских и петербургских армейцев покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-кинотеатр Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира. В Санкт-Петербурге трансляцию также будет вести канал «78».

ЦСКА набрал 29 очков в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2025/26, СКА — 28 очков в 26 матчах. Предыдущая встреча соперников прошла 22 октября, тогда ЦСКА победил СКА в Санкт-Петербурге со счетом 4:3.