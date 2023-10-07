ЦСКА — СКА: видеообзор матча КХЛ
ЦСКА и СКА встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Москве в пятницу, 6 октября. Команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 3:2.
Видео лучших моментов матча ЦСКА — СКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
ЦСКА дважды выходил вперед в начале первого и второго периодов после голов Владислава Каменева (0:40) и Павла Карнаухова (21:23). СКА отыгрывался после шайб Арсения Грицюка (4:01, в большинстве) и Сергея Толчинского (25:08), партнерам дважды ассистировал Александр Кадейкин.
Решающий гол гости провели в меньшинстве — отличился Михаил Воробьев (43:32), автор голевой передачи — Артем Сергеев.
Ворота ЦСКА защищал Иван Федотов, СКА — Никита Серебряков. Лучший голкипер КХЛ-2022/23 дебютировал в составе питерского клуба.
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|20
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|14
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|7
|16
|7
|ЦСКА
|15
|7
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|15
|8
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|14
|7
|7
|14
|9
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|13
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|7
|13
|10
|Куньлунь РС
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|6
|12
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|Витязь
|15
|4
|11
|9
|7.10
|13:00
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Куньлунь РС – Спартак
|3 : 4
|7.10
|14:00
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Авангард – Трактор
|1 : 4
|7.10
|17:00
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|- : -
|7.10
|17:00
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