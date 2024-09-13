ЦСКА, СКА, «Локомотив», «Динамо» и «Авангард» — лидеры по зарплатам КХЛ в сезоне-2024/25

«СЭ» составил рейтинг клубов FONBET чемпионата КХЛ по размеру зарплатной ведомости в сезоне-2024/25.

По нашим данным, сразу пять команд практически полностью заполнили место под потолком зарплат в 900 миллионов рублей — это ЦСКА, СКА, «Локомотив», московское «Динамо» и «Авангард».

Также отметку 800 миллионов преодолели «Ак Барс», «Автомобилист», «Металлург» и «Трактор». Ниже пола зарплат (450) пока находятся две команды: «Северсталь» и «Сочи».

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