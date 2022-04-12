ЦСКА обыгрывает СКА после первого периода шестого матча серии полуфинала Кубка Гагарина

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ЦСКА встречается со СКА в шестом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.

На 16-й минуте игры заброшенной шайбой отметился нападающий хозяев Михаил Григоренко.

Таким образом, ЦСКА ведет после первого периода — 1:0.

Счет в серии до четырех побед 3-2 в пользу петербургской команды.