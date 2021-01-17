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ЦСКА — СКА: где смотреть матч, во сколько начало

16:30
ЦСКА примет на своем льду СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА примет на своем льду СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 17 января, ЦСКА примет на своем льду СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

В этом сезоне команды встречались уже три раза и две победы одержали армейцы из Москвы. В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место и опережает СКА, идущего вторым, на 7 баллов.

Следить за матчем ЦСКА — СКА вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — СКА

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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