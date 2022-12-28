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Сегодня, 21:49

ЦСКА обыграл СКА благодаря дублю Окулова в третьем периоде

Руслан Минаев
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ЦСКА дома обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

Счет в игре открыли гости благодаря голу Марат Хуснутдинова. Хозяева отыгрались и забили победную шайбу в третьем периоде — дубль на счету Константина Окулова. Еще один раз отметился Максим Соркин.

ЦСКА одержало вторую победу над СКА подряд. Команда Сергея Федорова с 59 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 73 очками лидирует на Западе.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Хуснутдинов — 8 (Камалов, Гусев), 27:37 — 0:1. Окулов — 9 (Каменев, Плотников), 42:55 — 1:1. Окулов — 10 (Каменев, Плотников), 48:40 — 2:1. Соркин — 9 (Брюквин), 57:39 — 3:1.

Вратари: Рейдеборн — Подъяпольский (58:02 — 59:55).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (10+10+8) — 36 (15+9+12).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

28 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 45 35 10 73
2 Локомотив 45 29 16 64
3 ЦСКА 43 27 16 59
4 Торпедо 44 28 16 59
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 45 20 25 47
7 Витязь 44 19 25 46
8 Северсталь 44 17 27 44
9 Динамо Мн 45 17 28 42
10 Куньлунь 46 16 30 36
11 Сочи 43 5 38 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 44 28 16 61
2 Металлург 44 27 17 60
3 Авангард 44 26 18 56
4 Сибирь 46 26 20 55
5 Сал. Юлаев 44 23 21 54
6 Адмирал 44 24 20 53
7 Ак Барс 44 21 23 49
8 Барыс 45 20 25 43
9 Трактор 45 18 27 42
10 Нефтехимик 44 19 25 41
11 Амур 42 17 25 40
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