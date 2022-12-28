ЦСКА обыграл СКА благодаря дублю Окулова в третьем периоде

ЦСКА дома обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

Счет в игре открыли гости благодаря голу Марат Хуснутдинова. Хозяева отыгрались и забили победную шайбу в третьем периоде — дубль на счету Константина Окулова. Еще один раз отметился Максим Соркин.

ЦСКА одержало вторую победу над СКА подряд. Команда Сергея Федорова с 59 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 73 очками лидирует на Западе.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Хуснутдинов — 8 (Камалов, Гусев), 27:37 — 0:1. Окулов — 9 (Каменев, Плотников), 42:55 — 1:1. Окулов — 10 (Каменев, Плотников), 48:40 — 2:1. Соркин — 9 (Брюквин), 57:39 — 3:1.

Вратари: Рейдеборн — Подъяпольский (58:02 — 59:55).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (10+10+8) — 36 (15+9+12).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

28 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».