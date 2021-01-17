ЦСКА победил СКА на своем льду

В центральном матче игрового дня регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА принимал СКА. Московский клуб одолел принципиального соперника со счетом 3:1.

Во втором матче подряд для этих соперников автором победной шайбы стал нападающий Константин Окулов.

СКА проиграл пять из последних шести матчей.

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ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Лайпсик — 9 (Попов, Сошников), 9:12 — 1:0. Окулов — 14 (бол., Киселевич, Шалунов), 38:36 — 2:0. Галимов — 6 (Кемппайнен, Кирсанов), 42:40 — 2:1. Андронов — 12 (Робинсон), 44:48 — 3:1.

Вратари: Юханссон — Аскаров (58:51).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (7+13+7) — 21 (7+6+8).

Судьи: Сидоренко, Франо.

17 января. Москва. «ЦСКА Арена». 2636 зрителей.