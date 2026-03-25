ЦСКА — СКА: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

ЦСКА и СКА сыграют в первом раунде Кубка Гагарина 25 марта

ЦСКА и СКА сыграют второй матч первого раунда плей-офф КХЛ в среду, 25 марта. Игра пройдет на льду «ЦСКА Арены», начало — в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и официальный сайт лиги. Игры СКА в КХЛ жителям Санкт-Петербурга можно также смотреть на канале «78».

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25 марта, 19:30. ЦСКА Арена (Москва) ЦСКА СКА

Ключевые события и результат игры «Салават Юлаев» — «Сибирь» доступны в матч-центре нашего сайта.

Первый матч между соперниками прошел в понедельник, 23 марта. Победу в овертайме одержали красно-синие на домашнем льду (3:2 ОТ).

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