ЦСКА во втором матче подряд всухую победил СКА

ЦСКА одержал вторую победу подряд в серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ против СКА. Московский клуб одержал минимальную победу со счетом 2:0.

Автором решающего гола стал нападающий Максим Шалунов.

ЦСКА повел в серии со счетом 2-0. СКА пока ни разу не смог поразить ворота соперника. Теперь серия переезжает в Санкт-Петербург. Следующий матч пройдет 6 апреля.

Хоккей

КХЛ

Финалы конференций

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Шалунов — 7 (Окулов, Мамин), 21:06 — 1:0. Окулов — 4 (п.в., Слепышев), 59:53 — 2:0.

Вратари: Юханссон — Самонов (58:38 — 59:53).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 24 (9+10+5) — 27 (12+7+8).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

4 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 6545 зрителей.

Счет в серии: 2-0.