ЦСКА — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ
8 ноября ЦСКА сыграл с «Сибирью» в FONBET чемпионате КХЛ. Матч в Москве закончился победой армейцев со счетом 4:0.
Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|24
|7
|17
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|25
|17
|8
|36
|2
|Торпедо НН
|27
|17
|10
|36
|3
|Динамо Мн
|24
|15
|9
|33
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|24
|13
|11
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|22
|5
|17
|14
Результаты / календарь
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
|12.11
|17:00
|Салават Юлаев – СКА
|2 : 1
|12.11
|17:00
|Металлург Мг – Лада
|6 : 4
|12.11
|19:00
|Торпедо НН – Сочи
|- : -
|12.11
|19:10
|Динамо Мн – Сибирь
|- : -
|12.11
|19:30
|Спартак – Локомотив
|- : -
