ЦСКА — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

8 ноября ЦСКА сыграл с «Сибирью» в FONBET чемпионате КХЛ. Матч в Москве закончился победой армейцев со счетом 4:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

8 ноября, 17:00. ЦСКА Арена (Москва) ЦСКА Сибирь

КХЛ-2025/26: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей