ЦСКА — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ
ЦСКА и «Сибирь» сыграют в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ во вторник, 10 сентября. Матч примет спортивный комплекс «ЦСКА-Арена» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени. Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию матча ЦСКА — «Сибирь» в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», а также официальный сайт КХЛ. Все матчи КХЛ по платной подписке транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск», а «Okko Спорт» — игры из прямого эфира «Матч ТВ».
Кроме того, трансляция матча ЦСКА — «Сибирь» пройдет на новосибирском канале «ОТС» (в 23.20 по местному времени) для жителей этого города.
Соперники провели по два матча в новом сезоне КХЛ. Московские армейцы с двумя очками располагаются на восьмом месте в Западной конференции, «сибиряки» пока не заработали баллы и занимают 12-ю строчку на «Востоке».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|2
|Автомобилист
|3
|2
|1
|4
|3
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|2
|2
|0
|4
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|7
|Амур
|3
|1
|2
|2
|8
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|9
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|11
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
|12
|Лада
|2
|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|3
|3
|0
|6
|2
|Спартак
|3
|2
|1
|5
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Витязь
|3
|2
|1
|4
|5
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|6
|СКА
|3
|1
|2
|3
|7
|Торпедо
|3
|1
|2
|3
|8
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|9
|Динамо Мн
|2
|1
|1
|2
|10
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|10.09
|18:00
|
Лада – Динамо М
|- : -
|10.09
|19:30
|
ЦСКА – Сибирь
|- : -