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Сегодня, 17:45

ЦСКА — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ

ЦСКА — «Сибирь» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фредрик Классон.
Фото ХК ЦСКА

ЦСКА и «Сибирь» сыграют в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ во вторник, 10 сентября. Матч примет спортивный комплекс «ЦСКА-Арена» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени. Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию матча ЦСКА — «Сибирь» в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», а также официальный сайт КХЛ. Все матчи КХЛ по платной подписке транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск», а «Okko Спорт» — игры из прямого эфира «Матч ТВ».

Кроме того, трансляция матча ЦСКА — «Сибирь» пройдет на новосибирском канале «ОТС» (в 23.20 по местному времени) для жителей этого города.

Соперники провели по два матча в новом сезоне КХЛ. Московские армейцы с двумя очками располагаются на восьмом месте в Западной конференции, «сибиряки» пока не заработали баллы и занимают 12-ю строчку на «Востоке».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК ЦСКА (Москва)
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