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ЦСКА — Сибирь счет 4:1: результат матча КХЛ 9 ноября 2026

ЦСКА победил «Сибирь», Бучельников сделал дубль

ЦСКА в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ победил «Сибирь» — 4:1.

Нападающий армейцев Дмитрий Бучельников сделал дубль.

ЦСКА продлил победную серию на домашнем льду до семи матчей и вновь возглавил турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Армейцы набрали 37 очков. «Сибирь» с 22 очками располагается на последней, 11-й строчке на «Востоке».

В следующем матче ЦСКА 11 ноября примет «Торпедо». «Сибирь» 15 ноября сыграет на домашнем льду с московским «Динамо».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
9 ноября, 19:30. ЦСКА Арена (Москва)
ЦСКА
Сибирь

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11 Сибирь 26 9 17 22
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