ЦСКА победил «Сибирь», Бучельников сделал дубль
ЦСКА в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ победил «Сибирь» — 4:1.
Нападающий армейцев Дмитрий Бучельников сделал дубль.
ЦСКА продлил победную серию на домашнем льду до семи матчей и вновь возглавил турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Армейцы набрали 37 очков. «Сибирь» с 22 очками располагается на последней, 11-й строчке на «Востоке».
В следующем матче ЦСКА 11 ноября примет «Торпедо». «Сибирь» 15 ноября сыграет на домашнем льду с московским «Динамо».
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|Нефтехимик
|26
|14
|12
|31
|3
|Ак Барс
|27
|13
|14
|28
|4
|Авангард
|24
|13
|11
|28
|5
|Амур
|24
|13
|11
|27
|6
|Барыс
|25
|13
|12
|27
|7
|Автомобилист
|24
|12
|12
|27
|8
|Трактор
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|11
|15
|27
|9
|Салават Юлаев
|26
|12
|14
|26
|10
|Адмирал
|24
|11
|13
|25
|11
|Сибирь
|26
|9
|17
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|25
|19
|6
|39
|2
|Локомотив
|24
|17
|7
|35
|3
|Торпедо НН
|25
|15
|10
|33
|4
|Северсталь
|26
|15
|11
|32
|5
|Спартак
|26
|13
|13
|30
|6
|Шанхай Дрэгонс
|24
|14
|10
|30
|7
|Динамо Мн
|26
|10
|16
|27
|8
|Динамо М
|27
|11
|16
|27
|9
|СКА
|25
|12
|13
|26
|10
|Сочи
|25
|8
|17
|17
|11
|Лада
|27
|6
|21
|17
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18.11
|13.11
|19:00
|Северсталь – Трактор
|4 : 3 Б
|13.11
|19:00
|Торпедо НН – Лада
|3 : 1
|13.11
|19:30
|СКА – Динамо Мн
|1 : 4
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