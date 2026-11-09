ЦСКА победил «Сибирь», Бучельников сделал дубль

ЦСКА в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ победил «Сибирь» — 4:1.

Нападающий армейцев Дмитрий Бучельников сделал дубль.

ЦСКА продлил победную серию на домашнем льду до семи матчей и вновь возглавил турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Армейцы набрали 37 очков. «Сибирь» с 22 очками располагается на последней, 11-й строчке на «Востоке».

В следующем матче ЦСКА 11 ноября примет «Торпедо». «Сибирь» 15 ноября сыграет на домашнем льду с московским «Динамо».