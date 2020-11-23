«Сибирь» на выезде разгромила ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1). Три очка по системе гол плюс пас набрал Данил Романцев (1+2).

ЦСКА продолжает лидировать на «Западе» с 47 очками, «Сибирь» занимает седьмое место на «Востоке» (27 баллов).

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы: Ли — 8 (Романцев), 4:04 — 0:1. Мамин — 10 (Ибрагимов, Окулов), 10:54 — 1:1. Саюстов — 7 (Чесалин, Шашков), 13:09 — 1:2. Руохомаа — 8 (бол., Пуустинен, Романцев), 22:48 — 1:3. Романцев — 5 (бол.), 33:06 — 1:4. Ермаков — 1 (бол., Гуркин, Миловзоров), 48:17 — 1:5.

Вратари: Шарыченков — Сятери.

Штраф: 33 — 6.

Броски: 29 (4+13+12) — 25 (11+9+5).

Судьи: Васильев, Щенев.

23 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».