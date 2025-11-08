Хоккей
8 ноября, 19:08

ЦСКА обыграл «Сибирь» и прервал четырехматчевую серию поражений

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото ХК ЦСКА

ЦСКА дома победил «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:0. Игра прошла в Москве на «ЦСКА Арене».

За армейцев шайбы забросили Прохор Полтапов, Дмитрий Бучельников, Владислав Провольнев и Даниэль Спронг. На счету Спронга также две голевые передачи.

ЦСКА прервал четырехматчевую серию поражений и с 24 очками занимает восьмое место на «Западе». «Сибирь» (17 очков) располагается на последнем, 11-м месте «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
8 ноября, 17:00. ЦСКА Арена (Москва)
ЦСКА
Сибирь
КХЛ
ХК Сибирь
ХК ЦСКА (Москва)
Даниэль Спронг
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
  • Антинато Факуса

    Армейцев с победой! На ноль в обороне, 4 в атаке, без удалений - прогресс хорошо. Правда это против команды со дна таблицы, и третий период снова не смогли выиграть.

    09.11.2025

  • Alizhan69

    Ни одной пропущенной шайбы и ни одного удаления. Прям праздник какой-то.

    08.11.2025

  • MegaSmalex

    Сибирь - это позор!

    08.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Москва!Заберите Буцаева... Крик души из Новосибирска...Он же зараза сам не уйдет...

    08.11.2025

  • Alexey Tarasov

    ЦСКА с ПОБЕДОЙ:thumbsup:СПАСИБО что не пропустили:100::thumbsup:

    08.11.2025

  • roughboy

    думаю, результат был ясен и дали отдохнуть. считаю что также надо дать нам отдохнуть от генерального менеджера и тренера)

    08.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    баскетбол и футбол нервными вышли) в хоккее сами себе не вредили, потому внешне полегче получилось

    08.11.2025

  • aug081266

    Всех армейцев с хет-триком!...И баскетбол,и футбол,и хоккей!...Славный день армейского спорта!...

    08.11.2025

  • LifeTV

    Ну, наконец-то. Не прошло и полгода. Хоть у кого-то выиграли. Я в шоке. Как можно было убить такую команду с чемпионскими традициями?!

    08.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Когда то должны были не развалиться. С топами не можем, ну так домашние игры с командами не из верха таблицы надо брать. Посмотрим, что будет с Северсталью, там Самонов должен дебютировать вроде как.

    08.11.2025

  • AZ

    Нашли хоть кого-то хуже себя))). Но даже и тут третий период плохой.

    08.11.2025

  • VeryOldLazy

    Норм. Кони сильнее. Спронги всякие... Бро, не в курсе, чо за фокусы с Никитосом?

    08.11.2025

  • Павел Леонидович

    Ну надо же... Ну как бы хорошо да, но посмотрим на расстоянии... Одной победы пока очень мало

    08.11.2025

  • knight templar

    С победой Неожиданной. И целых 4 шайбы забросили. Правда Сибирь худшая команда Востока, кого уж обыгрывать как не их.

    08.11.2025

  • Vitamin007

    Очень важная Победа, Братишки! Гамзин, с Сухарем! Все наладится!

    08.11.2025

    • Самсонов: «Постоянно общаюсь с Марнером, Мэттьюсом. Готов им помочь, если приедут в Сочи»

    «Локомотив» победил «Ак Барс», у Радулова гол и передача
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 24 7 17 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 25 17 8 36
    2 Торпедо НН 27 17 10 36
    3 Динамо Мн 24 15 9 33
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 24 13 11 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 22 5 17 14
    Результаты / календарь
    2.11
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    12.11 17:00 Салават Юлаев – СКА 2 : 1
    12.11 17:00 Металлург Мг – Лада 6 : 4
    12.11 19:00 Торпедо НН – Сочи - : -
    12.11 19:10 Динамо Мн – Сибирь - : -
    12.11 19:30 Спартак – Локомотив - : -
    Все результаты / календарь

