Дубль Полтапова принес ЦСКА волевую победу над «Шанхай Дрэгонс»

ЦСКА на домашнем льду победил «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

Дубль у армейцев оформил Прохор Полтапов. Также он отметился результативной передачей. Еще одну шайбу хозяев забросил Максим Соркин, который также отличился голевым пасом.

У гостей 2 (1+1) очка набрал Джейк Бишофф. Нэйт Сукезе забил 1 гол.

ЦСКА (52 очка) после 45 матчей поднялся на пятое место в Западной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» (43) идет девятым на «Западе» после 43 игр.

В следующем матче армейцы 11 января дома сыграют в московском дерби со «Спартаком». «Шанхай Дрэгонс» 12 января примет «Сочи».