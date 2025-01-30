ЦСКА — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА дома крупно обыграл «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:1.

Армейцы прервали 5-матчевую победную серию череповецкого клуба.

ЦСКА набрал 64 очка и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Северсталь» с 65 очками — на второй строчке.