ЦСКА и «Северсталь» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 5 октября

ЦСКА и «Северсталь» встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 5 октября. Игра состоится на льду «ЦСКА Арена» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

5 октября, 17:00. ЦСКА Арена ЦСКА Северсталь

Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Северсталь» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

Команда Игоря Никитина набрала 11 очков в 11 матчах и занимает восьмое место в Западной конференции. Череповчане с 12 очками в 11 играх идут на шестой строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.