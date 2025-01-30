ЦСКА и «Северсталь» проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ

ЦСКА и «Северсталь» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 30 января. Игра на «ЦСКА Арене» в Москве начнется в 19.30 мск.

Транслировать матч в столице России будут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

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В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 ЦСКА провел 48 матчей и набрал 62 очка, предыдущим соперником армейцев был «Спартак» (1:4). У «Северстали» — 65 очков после 50 матчей, череповчане во вторник выиграли у «Нефтехимика» (2:1).

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