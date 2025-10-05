ЦСКА дома обыграл «Северсталь»

ЦСКА на домашнем льду обыграл «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

У армейцев шайбы забросили Прохор Полтапов, Денис Гурьянов и Дмитрий Бучельников. У черповецкой команды 2 очка на счету Владислава Цицюры (1+1), также гол забил Владимир Грудинин.

ЦСКА с 13 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» с 12 очками — на 8-й строчке.