Сегодня, 19:06

ЦСКА дома обыграл «Северсталь»

Сергей Ярошенко

ЦСКА на домашнем льду обыграл «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

У армейцев шайбы забросили Прохор Полтапов, Денис Гурьянов и Дмитрий Бучельников. У черповецкой команды 2 очка на счету Владислава Цицюры (1+1), также гол забил Владимир Грудинин.

ЦСКА с 13 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» с 12 очками — на 8-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
5 октября, 17:00. ЦСКА Арена
ЦСКА
Северсталь
  • Alexey Tarasov

    С Победой-ЦСКА:thumbsup:Но играют тяжело:point_right:Да, перестройка команды-дело не скорое:100:Удачи:horse:

    05.10.2025

  • alex2999

    О-о, и здесь 3:2... :)

    05.10.2025

  • AZ

    М-да, еле отскочили дома при большом везении))).

    05.10.2025

