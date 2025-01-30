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Сегодня, 21:41

ЦСКА разгромил «Северсталь»

Руслан Минаев
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ЦСКА дома крупно обыграл «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:1.

У хозяев дубль оформил Максим Соркин, голом и результативной передачей отметились Кирилл Долженков, Денис Гурьянов и Фредрик Клаэссон. У гостей шайбу забросил Николай Чебыкин.

Армейцы прервали 5-матчевую победную серию череповецкого клуба.

ЦСКА набрал 64 очка и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Северсталь» с 65 очками — на второй строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Голы: Чебыкин — 5 (Кручинин), 8:16 — 0:1. Долженков — 3 (Афанасьев), 8:36 — 1:1. Соркин — 20 (бол., Нестеров, Исхаков), 17:40 — 2:1. Соркин — 21 (Нестеров, Исхаков), 22:27 — 3:1. Гурьянов — 15 (Афанасьев, Классон), 24:36 — 4:1. Классон — 1 (Дроздов, Гурьянов), 28:38 — 5:1. Провольнев — 3 (Долженков), 41:48 — 6:1.

Вратари: Гамзин — Шостак (Самойлов, 24:36).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 36 (12+9+15) — 31 (11+8+12).

Судьи: Акузовский, Беляев.

30 января. Москва. «ЦСКА Арена». 7578 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 39 12 80
2 Северсталь 50 32 18 65
3 Спартак 48 29 19 64
4 Динамо М 49 30 19 63
5 ЦСКА 48 27 21 62
6 СКА 49 28 21 61
7 Динамо Мн 48 26 22 58
8 Торпедо 49 23 26 54
9 Куньлунь РС 49 22 27 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 49 14 35 33
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 53 33 20 72
2 Сал. Юлаев 50 32 18 67
3 Автомобилист 49 30 19 66
4 Ак Барс 48 31 17 64
5 Металлург Мг 50 30 20 64
6 Авангард 49 25 24 53
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 51 15 36 43
10 Лада 47 18 29 42
11 Амур 50 12 38 29
12 Барыс 50 11 39 28
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Нефтехимик – Динамо Мн
 1 : 5
30.01 19:00
Витязь – Трактор
 0 : 2
30.01 19:30
ЦСКА – Северсталь
 6 : 1
30.01 19:30
Спартак – СКА
 - : -
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