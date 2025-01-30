ЦСКА разгромил «Северсталь»
ЦСКА дома крупно обыграл «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:1.
У хозяев дубль оформил Максим Соркин, голом и результативной передачей отметились Кирилл Долженков, Денис Гурьянов и Фредрик Клаэссон. У гостей шайбу забросил Николай Чебыкин.
Армейцы прервали 5-матчевую победную серию череповецкого клуба.
ЦСКА набрал 64 очка и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Северсталь» с 65 очками — на второй строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)
Голы: Чебыкин — 5 (Кручинин), 8:16 — 0:1. Долженков — 3 (Афанасьев), 8:36 — 1:1. Соркин — 20 (бол., Нестеров, Исхаков), 17:40 — 2:1. Соркин — 21 (Нестеров, Исхаков), 22:27 — 3:1. Гурьянов — 15 (Афанасьев, Классон), 24:36 — 4:1. Классон — 1 (Дроздов, Гурьянов), 28:38 — 5:1. Провольнев — 3 (Долженков), 41:48 — 6:1.
Вратари: Гамзин — Шостак (Самойлов, 24:36).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 36 (12+9+15) — 31 (11+8+12).
Судьи: Акузовский, Беляев.
30 января. Москва. «ЦСКА Арена». 7578 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|39
|12
|80
|2
|Северсталь
|50
|32
|18
|65
|3
|Спартак
|48
|29
|19
|64
|4
|Динамо М
|49
|30
|19
|63
|5
|ЦСКА
|48
|27
|21
|62
|6
|СКА
|49
|28
|21
|61
|7
|Динамо Мн
|48
|26
|22
|58
|8
|Торпедо
|49
|23
|26
|54
|9
|Куньлунь РС
|49
|22
|27
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|33
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|53
|33
|20
|72
|2
|Сал. Юлаев
|50
|32
|18
|67
|3
|Автомобилист
|49
|30
|19
|66
|4
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|48
|31
|17
|64
|5
|Металлург Мг
|50
|30
|20
|64
|6
|Авангард
|49
|25
|24
|53
|7
|Адмирал
|50
|21
|29
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|47
|18
|29
|42
|11
|Амур
|50
|12
|38
|29
|12
|Барыс
|50
|11
|39
|28
|30.01
|19:00
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Нефтехимик – Динамо Мн
|1 : 5
|30.01
|19:00
|
Витязь – Трактор
|0 : 2
|30.01
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|6 : 1
|30.01
|19:30
|
Спартак – СКА
|- : -
|30.01
|19:30
|
Динамо М – Торпедо
|- : -