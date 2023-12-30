ЦСКА обыграл «Северсталь» и прервал серию из пяти поражений подряд

ЦСКА на своем льду обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

За московскую команду голы забили Максим Мамин, Владислав Провольнев и Михаил Григоренко. Единственную шайбу у клуба из Череповца забросил Егор Степанов.

ЦСКА прервал серию из пяти поражений подряд в КХЛ. Армейцы с 50 очками в 45 играх занимают шестое место в таблице Западной конференции. «Северсталь» расположилась на строчку ниже, набрав 47 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Северсталь» (Череповец) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Григоренко — 12 (Окулов, Уильямс), 10:48 — 1:0. Мамин — 11 (Каменев), 30:50 — 2:0. Степанов — 7 (бол., Скоренов), 36:58 — 2:1. Провольнев — 4 (Григоренко, Окулов), 44:53 — 3:1.

Вратари: Федотов — Шугаев (58:08).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (10+11+5) — 28 (8+8+12).

Судьи: Лаврентьев, Мочалов.

30 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».