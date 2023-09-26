ЦСКА в Москве проиграл «Северстали» в КХЛ
«Северсталь» в Москве обыграла ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У победителей отличились Адам Лишка и Александр Скоренов, у армейцев шайба на счету Максима Соркина.
Ворота армейцев защищал Иван Федотов — он отразил 13 бросков из 15.
«Северсталь» набрала 11 очков после 9 матчей и поднялась на шестое место на «Западе». ЦСКА занимает 10-ю строчку (9 очков в 11 играх).
28 сентября череповчане примут «Спартак», москвичи сыграют дома с «Сочи».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы: Лишка — 3 (Гуслистов), 10:58 — 0:1. Скоренов — 4 (Степанов, Иванцов), 15:39 — 0:2. Соркин — 4, 33:06 — 1:2.
Вратари: Федотов — Шугаев.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 23 (4+10+9) — 15 (6+3+6).
Судьи: Беляев, Морозов.
26 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». 3799 зрителей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|10
|8
|2
|17
|2
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|3
|Локомотив
|10
|7
|3
|14
|4
|Сочи
|10
|7
|3
|14
|5
|Спартак
|11
|6
|5
|13
|6
|Северсталь
|9
|5
|4
|11
|7
|СКА
|10
|5
|5
|10
|8
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|10
|ЦСКА
|11
|4
|7
|9
|11
|Витязь
|11
|1
|10
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|7
|4
|16
|2
|Лада
|11
|6
|5
|14
|3
|Ак Барс
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|14
|5
|Сибирь
|10
|6
|4
|13
|6
|Трактор
|11
|5
|6
|12
|7
|Авангард
|9
|5
|4
|11
|8
|Сал. Юлаев
|9
|5
|4
|10
|9
|Барыс
|10
|3
|7
|9
|10
|Амур
|9
|3
|6
|8
|11
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|12
|Нефтехимик
|10
|2
|8
|6
|26.09
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|1 : 4
|26.09
|19:10
|
Динамо Мн – Ак Барс
|3 : 2
|26.09
|19:30
|
Спартак – Сочи
|2 : 3
|26.09
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|1 : 2