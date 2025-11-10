ЦСКА обыграл «Северсталь» в домашнем матче

ЦСКА на своем льду победил «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

У армейцев в первом периоде с передачи Даниэля Спронга отличился Павел Карнаухов, а в третьей 20-минутке гол забил Тахир Мингачев, которому ассистировали Прохор Полтапов и Алексей Чуркин.

«Северсталь» с 32 очками опустилась на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на восьмую строчку.

Следующий матч московская команда проведет 14 ноября против «Нефтехимика», а череповчане в этот же день сыграют со «Спартаком».