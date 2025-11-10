ЦСКА и «Северсталь» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 10 ноября. Матч пройдет на льду «ЦСКА Арены» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

10 ноября, 19:30. ЦСКА Арена (Москва) ЦСКА Северсталь

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

За ключевыми событиями и результатом игры ЦСКА — «Северсталь» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 ЦСКА в субботу обыграл «Сибирь» (4:0) и с 24 очками после 24 матчей занимал восьмое место на «Западе». «Северсталь» два дня назад победила «Шанхай Дрэгонс» (4:2), череповчане с 32 очками после 24 игр шли третьими в конференции.

Матч ЦСКА — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс