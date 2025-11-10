ЦСКА — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ
ЦСКА и «Северсталь» сыграют в чемпионате КХЛ 10 ноября
ЦСКА и «Северсталь» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 10 ноября. Матч пройдет на льду «ЦСКА Арены» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.
За ключевыми событиями и результатом игры ЦСКА — «Северсталь» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 ЦСКА в субботу обыграл «Сибирь» (4:0) и с 24 очками после 24 матчей занимал восьмое место на «Западе». «Северсталь» два дня назад победила «Шанхай Дрэгонс» (4:2), череповчане с 32 очками после 24 игр шли третьими в конференции.
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
|14.11
|19:00
|Нефтехимик – ЦСКА
|3 : 2
|14.11
|19:30
|Спартак – Северсталь
|- : -
