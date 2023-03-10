ЦСКА победил «Северсталь» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина
ЦСКА дома одержал победу над «Северсталью» (4:3) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2023. Встреча прошла на «ЦСКА Арена» в Москве.
В составе московского клуба голы забили Виталий Абрамов, Даррен Диц, Никита Нестеров и Антон Слепышев. За «Северсталь» отличились Никита Макеев, Даниил Вовченко и Александр Суворов.
Счет в серии стал: 3-2. Следующая игра пройдет 12 марта в Череповце, начало — в 17.00 по московскому времени.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч
ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)
Голы: Абрамов — 3 (Брюквин, Классон), 15:08 — 1:0. Дитц — 1 (Соркин, Мамин), 17:37 — 2:0. Нестеров — 1 (бол., Окулов, Григоренко), 24:57 — 3:0. Макеев — 1 (Тихонов), 27:18 — 3:1. Слепышев — 4 (Светлаков, Карнаухов), 32:44 — 4:1. Вовченко — 3 (бол., Пилипенко, Петунин), 35:54 — 4:2. Суворов — 2 (Петунин, Абросимов), 41:19 — 4:3.
Вратари: Рейдеборн — Самонов (58:22).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 27 (7+13+7) — 24 (7+9+8).
Судьи: Бирин, Фатеев.
10 марта. Москва. «ЦСКА Арена».
Счет в серии: 3-2.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|10.03
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|4 : 3 ОТ
|10.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|6 : 3
|10.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|10.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|4 : 3