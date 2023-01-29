ЦСКА дома проиграл «Северстали»
ЦСКА дома проиграл «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:4.
В составе череповецкого клуба отметились Дмитрий Моисеев, Макар Хабаров и Никита Рожков (дубль). У армейцев забил Виталий Абрамов.
ЦСКА с 76 очками занимает третье место в Западной конференции. «Северсталь» с 58 очками поднялась на 8-ю строчку.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Голы: Абрамов — 10 (Панкратов, Полтапов), 32:32 — 1:0. Моисеев — 9 (Думбадзе, Луговяк), 33:37 — 1:1. Хабаров — 1 (Вовченко, Гераськин), 43:29 — 1:2. Рожков — 4 (п.в., Колмыков, Чуркин), 58:49 — 1:3. Рожков — 5 (п.в., Самонов), 59:13 — 1:4.
Вратари: Рейдеборн (58:42 — 58:49, 58:59 — 59:13, 59:40) — Самонов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 29 (6+13+10) — 20 (3+7+10).
Судьи: Беляев, Гашилов.
29 января. Москва. «ЦСКА Арена». 5363 зрителя.
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|54
|30.01
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Амур – Сибирь
|- : -
|30.01
|12:30
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Адмирал – Авангард
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|30.01
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Динамо Мн – Куньлунь
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СКА – Торпедо
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