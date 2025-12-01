«Салават Юлаев» по буллитам победил ЦСКА

«Салават Юлаев» на выезде победил ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит реализовал Шелдон Ремпал. В основное время у гостей шайбы забросили Джек Родуолд и Александр Жаровский. У хозяев отличились Прохор Полтапов и Денис Гурьянов.

ЦСКА набрал 32 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» с 29 баллами располагается на седьмой строчке «Востока».

В следующем матче ЦСКА 3 декабря примет «Торпедо», а «Салават Юлаев» в гостях сыграет с «Шанхайскими драконами».