ЦСКА и «Салават Юлаев» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

ЦСКА и «Салават Юлаев» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 1 декабря. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры ЦСКА — «Салават Юлаев» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

1 декабря, 19:30. ЦСКА Арена (Москва) ЦСКА Салават Юлаев

В прямом эфире встречу новосибирцев и астанчан покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Уфе трансляцию также будет вести канал «БСТ».

ЦСКА набрал 31 очко в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ-2025/26, «Салават Юлаев» провел 30 матчей и набрал 27 очков. 27 ноября москвичи победили «Ладу» со счетом 4:2, а уфимцы обыграли «Барыс» — 7:4.

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