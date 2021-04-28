ЦСКА — рекордсмен по поражениям в финале Кубка Гагарина
22:35
«Авангард» с третьей попытки выиграл финальную серию Кубка Гагарина и стал седьмым клубом, которому удалось завоевать главный трофей КХЛ.
А вот соперники омичей — московские армейцы — стали рекордсменами лиги по числу проигранных финалов. ЦСКА четырежды выигрывал Западную конференцию, но добиться успеха в решающей серии сумел только однажды — в сезоне-2018/19. (Кирилл Бурдаков)
Все финалисты Кубка Гагарина
|
Клуб
|
Финалы
|
Победа
|
Поражения
|
Ак Барс
|
4
|
3 (2009, 2010, 2018)
|
1 (2015)
|
Металлург Мг
|
3
|
2 (2014, 2016)
|
1 (2017)
|
Динамо
|
2
|
2 (2012, 2013)
|
-
|
СКА
|
2
|
2 (2015, 2017)
|
-
|
ЦСКА
|
4
|
1 (2019)
|
3 (2016, 2018, 2021)
|
Авангард
|
3
|
1 (2021)
|
2 (2012, 2019)
|
Салават Юлаев
|
1
|
1 (2011)
|
-
|
Локомотив
|
1
|
-
|
1 (2009)
|
ХК МВД
|
1
|
-
|
1 (2010)
|
Атлант
|
1
|
-
|
1 (2010)
|
Трактор
|
1
|
-
|
1 (2013)
|
Лев
|
1
|
-
|
1 (2014)
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5
Зачет
vs
1
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