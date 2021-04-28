«Авангард» с третьей попытки выиграл финальную серию Кубка Гагарина и стал седьмым клубом, которому удалось завоевать главный трофей КХЛ.

А вот соперники омичей — московские армейцы — стали рекордсменами лиги по числу проигранных финалов. ЦСКА четырежды выигрывал Западную конференцию, но добиться успеха в решающей серии сумел только однажды — в сезоне-2018/19. (Кирилл Бурдаков)

Все финалисты Кубка Гагарина