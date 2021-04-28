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ЦСКА — рекордсмен по поражениям в финале Кубка Гагарина

22:35
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Авангард» с третьей попытки выиграл финальную серию Кубка Гагарина и стал седьмым клубом, которому удалось завоевать главный трофей КХЛ.

А вот соперники омичей — московские армейцы — стали рекордсменами лиги по числу проигранных финалов. ЦСКА четырежды выигрывал Западную конференцию, но добиться успеха в решающей серии сумел только однажды — в сезоне-2018/19. (Кирилл Бурдаков)

Все финалисты Кубка Гагарина

Клуб

Финалы

Победа

Поражения

Ак Барс

4

3 (2009, 2010, 2018)

1 (2015)

Металлург Мг

3

2 (2014, 2016)

1 (2017)

Динамо

2

2 (2012, 2013)

-

СКА

2

2 (2015, 2017)

-

ЦСКА

4

1 (2019)

3 (2016, 2018, 2021)

Авангард

3

1 (2021)

2 (2012, 2019)

Салават Юлаев

1

1 (2011)

-

Локомотив

1

-

1 (2009)

ХК МВД

1

-

1 (2010)

Атлант

1

-

1 (2010)

Трактор

1

-

1 (2013)

Лев

1

-

1 (2014)

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры