ЦСКА разгромил "Витязь"

ЦСКА на своем льду разгромно переиграл "Витязь" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голы в составе красно-синих забили Клас Дальбек, Антон Слепышев, Андрей Светлаков, Константин Окулов, Артем Чмыхов и Мэт Робинсон. Единственную шайбу за "Витязь" забросил Алексей Макеев.

Благодаря этой победе, ЦСКА набрал 102 очка в 61 матче. Подопечные Игоря Никитина лидируют в общей турнирной таблице КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - "Витязь" (Подольск) - 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)

Голы: Дальбек - 2 (Вей, Капризов), 6:08 - 1:0. Слепышев - 14 (Телегин), 8:08 - 2:0. Светлаков - 7 (Телегин, Слепышев), 19:56 - 3:0. Окулов - 20 (Дальбек, Шалунов), 37:58 - 4:0. Чмыхов - 1 (Телегин), 55:43 - 5:0. Робинсон - 5 (Дальбек, Светлаков), 58:14 - 6:0. Макеев - 13 (Кожемякин, Рендулич), 58:43 - 6:1.

Вратари: Сорокин (Юханссон, 9:00) - Самонов.

Штраф: 8 - 29.

Броски: 41 (15+12+14) - 11 (1+5+5).

Судьи: Бирин, Кулаков.

18 февраля. Москва. "ЦСКА Арена".

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