ЦСКА разгромил «Сочи», Слепышев и Окулов оформили дубль

ЦСКА дома обыграл «Сочи» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделали Антон Слепышев и Константин Окулов. Также отличились Сергей Толчинский и Никита Нестеров. У гостей голом отметился Андрей Алтыбармакян.

ЦСКА набрал 74 очка и лидирует в Западной конференции. У «Сочи» 46 очков и девятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Сочи» — 6:1 (1:0, 0:0, 5:1)

Голы: Толчинский — 8 (Попов), 2:50 — 1:0. Слепышев — 10 (Капризов, Кемпе), 40:53 — 2:0. Окулов — 14 (Шалунов), 47:21 — 3:0. Слепышев — 11 (Капризов, Нестеров), 49:35 — 4:0. Нестеров — 6 (бол., Слепышев), 50:45 — 5:0. Окулов — 15 (Робинсон), 55:09 — 6:0. Алтыбармакян — 5 (Рундблад, Старков), 58:57 — 6:1.

Вратари: Юханссон — Налимов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (10+9+14) — 15 (2+4+9).

Судьи: Овчинников, Фатеев.

16 января. Москва. «ЦСКА Арена».