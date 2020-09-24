ЦСКА разгромил «Северсталь», Шалунов сделал дубль
21:51
ЦСКА победил «Северсталь» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Дубль в составе победителей сделал Максим Шалунов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 5:0 (2:0, 0:0, 3:0)
Голы: Шалунов — 2 (Саморуков, Мамин), 16:01 — 1:0. Окулов — 3 (Робинсон), 19:53 — 2:0. Шалунов — 3 (Науменков, Мамин), 44:56 — 3:0. Блажиевский — 1 (Слепышев), 47:23 — 4:0. Мамин — 3 (Окулов, Шалунов), 57:58 — 5:0.
Вратари: Шарыченков — Шугаев.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 31 (8+10+13) — 24 (7+10+7).
Судьи: Кочетов, Соин.
24 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». 1852 зрителя.
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