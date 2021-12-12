ЦСКА разбирается в ситуации с задержанием болельщиков во время матча с «Локомотивом»

ПХК ЦСКА прокомментировал ситуацию с задержанием нескольких болельщиков во время матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:3 ОТ).

«Сегодня во время матча в Ярославле, где армейцы встречались с «Локомотивом», было задержано несколько болельщиков ЦСКА. В данный момент мы разбираемся в сложившейся ситуации и прилагаем все усилия, чтобы помочь задержанным. Надеемся на скорейшее разрешение сложившийся ситуации», — написал клуб в Twitter.

Сегодня во время матча в Ярославле, где армейцы встречались с «Локомотивом», было задержано несколько болельщиков ЦСКА. В данный момент мы разбираемся в сложившейся ситуации и прилагаем все усилия, чтобы помочь задержанным. Надеемся на скорейшее разрешение сложившийся ситуации pic.twitter.com/90qY7v4MpK — ХК ЦСКА Москва (@hccska) December 12, 2021

Ранее в Ярославле на «Арене-2000» пять болельщиков ЦСКА были задержали по ходу матча КХЛ. Их вывели прямо с сектора и повезли на освидетельствование в ближайший полицейский участок.