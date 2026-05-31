ЦСКА расторг контракты с Самоновым и Зерновым
ЦСКА расторг контракты по соглашению сторон с вратарем Александром Самоновым и нападающим Денисом Зерновым, сообщается на сайте КХЛ.
С 1 июня ЦСКА может снова заключить соглашения с хоккеистами в качестве свободных агентов. Это позволит легально снизить их зарплату, чтобы новая сумма пошла в потолок зарплат. Такая возможность была у клуба до 31 мая.
По регламенту КХЛ, если просто переподписать контракт с хоккеистом с понижением зарплаты, то в потолке будет учитываться его условия старого контракта.
«Доходы хоккеистов в возрасте 21 года и старше, которые в период с 1 июня текущего года до 31 мая следующего года включительно расторгли старые контракты и подписали в этом же периоде новые контракты с одним и тем же клубом с уменьшением суммы заработной платы и (или) индивидуальных бонусов, учитываются в «Потолке заработных плат» хоккеистов клуба в соответствии с условиями старого контракта», — говорится в пункте 7.6 регламента КХЛ.
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