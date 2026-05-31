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ЦСКА расторг контракты с Самоновым и Зерновым

Игнат Заздравин
Корреспондент

ЦСКА расторг контракты по соглашению сторон с вратарем Александром Самоновым и нападающим Денисом Зерновым, сообщается на сайте КХЛ.

С 1 июня ЦСКА может снова заключить соглашения с хоккеистами в качестве свободных агентов. Это позволит легально снизить их зарплату, чтобы новая сумма пошла в потолок зарплат. Такая возможность была у клуба до 31 мая.

По регламенту КХЛ, если просто переподписать контракт с хоккеистом с понижением зарплаты, то в потолке будет учитываться его условия старого контракта.

«Доходы хоккеистов в возрасте 21 года и старше, которые в период с 1 июня текущего года до 31 мая следующего года включительно расторгли старые контракты и подписали в этом же периоде новые контракты с одним и тем же клубом с уменьшением суммы заработной платы и (или) индивидуальных бонусов, учитываются в «Потолке заработных плат» хоккеистов клуба в соответствии с условиями старого контракта», — говорится в пункте 7.6 регламента КХЛ.

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Источник: Сайт КХЛ
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Денис Зернов
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Александр Самонов
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8 Амур 0 0 0 0
9 Барыс 0 0 0 0
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2 Торпедо НН 1 1 0 2
3 СКА 1 1 0 2
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